Anche il Nepal ora apre ai turisti vaccinati













Via libera dal Nepal ai turisti stranieri che abbiano completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19.

Nel tentativo di far ripartire l’industria dei viaggi e del turismo depressi dalla pandemia, il governo nepalese introduce nuovi protocolli di viaggio, pubblicati sul sito web del ministero del Turismo, che prevedono che i viaggiatori vaccinati in entrata nel Paese presentino un test Pcr negativo svolto massimo 72 ore prima della partenza. All’arrivo, dovranno poi fare un altro test Pcr a proprie spese e rimanere in isolamento in hotel fino all’ottenimento del risultato.

Se il test mostrerà una positività al Covid, i viaggiatori dovranno rimanere in isolamento in hotel a proprie spese fino alla completa negativizzazione.

Con un risultato Pcr negativo i turisti potranno invece continuare il loro viaggio.

Le agenzie di viaggi, i tour operator e chi organizza trekking o tour per stranieri, invece, dovranno acquistare una polizza assicurativa che copra da eventuali danni causati dal virus, sia per la guide turistiche e gli accompagnatori, che per i turisti.