Anche bus e treni in interlining: alleanza Aviareps-Air Black Box













Cambia volto l’interlining: Aviareps, tra i principali player nella rappresentanza di compagnie aeree, e Air Black Box, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per i viaggi, hanno siglato un accordo commerciale per promuovere le soluzioni “Third-Generation Interlining” di Air Black Box.

Mentre le compagnie aeree rilanciano i loro servizi e ripristinano i loro ntework, i processi e le strutture legacy di interlining, che risalgono ad una decina di anni fa, non sono più adatti per la collaborazione efficiente delle compagnie aeree o per permettere ai consumatori di trovare le opzioni di viaggio più comode ed economiche. Le soluzioni ACE e ThruBag di Air Black Box creano nuove modalità di cooperazione tra compagnie aeree con ulteriori benefit per i passeggeri.

Le soluzioni di interlining di terza generazione di Air Black Box, ad esempio, combinano i collegamenti offerti dalle compagnie aeree, dai vettori low cost e persino dai fornitori di trasporto di superficie, consentendo alle compagnie e agli agenti di proporre ai loro clienti una vasta gamma di nuove comode opzioni di viaggio che non sono disponibili altrove. In risposta alle query di un sito di prenotazione di una compagnia aerea o di un motore di metasearch, ACE combina automaticamente i voli, allineando i servizi ancillary come le franchigie per i bagagli, creando prenotazioni e gestendo tutti i pagamenti e regolamenti.

C’è poi la soluzione per i bagagli di Air Black Box, ThruBag, che permette ai passeggeri in transito di registrare il loro bagaglio fino all’aeroporto di destinazione finale, anche se viaggiano con biglietti separati. Finora, l’impossibilità per i passeggeri di registrare i bagagli fino alla loro destinazione finale è stato uno svantaggio significativo dell’interlining virtuale e dei viaggi in autogestione; ThruBag elimina questo “punto dolente” per le compagnie aeree e i loro clienti.

La tecnologia di Air Black Box, infine, si integra con diversi sistemi di prenotazione delle compagnie aeree e fornisce un’interfaccia di distribuzione conforme a Ndc per una facile connessione a Ota, Tmc e altri canali di distribuzione. Air Black Box detiene il livello più alto della certificazione New Distribution Capability (Ndc), il livello 4 di NDC 20.1, garantendo alle compagnie aeree una facile connettività a una vasta gamma di canali di distribuzione e sistemi di prenotazione.

«In un mondo post lockdown – ha spiegato Rick Howell, ceo di Air Black Box – le compagnie aeree hanno bisogno di trovare nuovi partner per far crescere le loro reti e generare più entrate e traffico, in modo semplice e rapido. Affidarsi alle tradizionali alleanze o a vettori partner in codeshare è ingombrante e limitante. La nostra soluzione apre le porte alle compagnie aeree di linea, ai vettori low-cost e ad altri fornitori di viaggi per cooperare in modo facile, rapido ed efficacie, con un’integrazione minima sia nel software che nelle procedure. Con le sue vaste relazioni con le compagnie aeree e la sua portata globale, Aviareps comprende intimamente il mercato dei viaggi di transito ed è un partner ideale per offrire la nostra soluzione a più compagnie aeree. Da qui la partnership proprio mentre il mercato dei viaggi comincia a riprendersi».

«Dalle nostre profonde relazioni con le compagnie aeree di tutto il mondo – ha aggiunto Edgar Lacker, ceo di Aviareps – possiamo constatare che è più che mai importante rispondere rapidamente alle esigenze del settore e sbloccare nuove opportunità di reddito. Crediamo che le soluzioni di terza generazione di interlining e di check-in dei bagagli ThruBag di Air Black Box permetteranno alle compagnie aeree e agli aeroporti di fare esattamente questo.»