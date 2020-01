Ana volerà Malpensa-Tokyo Haneda dal 20 aprile

All Nippon Airways dal prossimo 20 aprile collegherà l’Italia al Giappone con un nuovo volo diretto da Milano Malpensa per Tokyo Haneda.

La rotta sarà operata con B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy). Il nuovo collegamento, inizialmente tri-settimanale (lunedì, giovedì e sabato), diventerà giornaliero dal 10 luglio 2020.

«Il Giappone, che ospiterà quest’anno i Giochi Olimpici del 2020, è una meta oggi molto popolare in Italia, che rappresenta il quarto mercato a livello europeo. E il business tra i due Paesi, anche grazie all’ accordo commerciale tra Unione europea e Giappone, siglato l’anno scorso, è in crescita», ha commentato Viviana Reali, country manager Italia della compagnia aerea nipponica.

Una volta arrivati a Tokyo Haneda i passeggeri potranno proseguire verso una delle oltre 40 destinazioni Ana all’interno del Giappone, come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka, o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

Con l’orario estivo, inoltre, All Nippon Airways lancerà nuovi voli diretti per Tokyo Haneda anche da Stoccolma, Mosca, Istanbul e Shenzen, in Cina.