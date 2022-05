Ana si rilancia in Europa e torna a volare sulla Londra-Tokyo













Cauto ottimismo dei vertici Ana All Nippon Airways a seguito dei risultati dell’anno finanziario marzo 2021-marzo 2022, che registra un fatturato operativo di oltre 9,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto all’anno fiscale precedente.

Inoltre, la compagnia ha aggiornato il suo operativo dei voli internazionali fino al prossimo 30 giugno grazie al recente allentamento delle restrizioni di viaggio in Giappone e in altri Paesi.

Dopo la sospensione a partire da marzo dei voli per alcune città europee riprenderà a operare il collegamento Londra-Tokyo Haneda a partire dal 1° giugno (tre voli a settimana). I collegamenti no stop da Haneda a Londra saranno operati lungo la rotta polare settentrionale come quelli da Narita a Bruxelles (due frequenze settimanali) e da Haneda a Francoforte (sette frequenze settimanali). Il tempo di volo sui voli in direzione ovest sarà inferiore rispetto alla rotta dell’Asia centrale e non richiederà il rifornimento di carburante in un punto di transito, un vantaggio sia per il trasporto passeggeri che merci.

«La continua attenzione al contenimento delle spese operative, insieme all’aumento dei viaggi domestici, alle importanti vendite cargo e alle condizioni favorevoli per la crescita del traffico internazionale – osserva Kimihiro Nakahori, executive vice president e group chief financial officer – ci fanno sperare in un prossimo anno finanziario migliore. Anche se questo ultimo anno è stato impegnativo, sono estremamente orgoglioso di come tutti i nostri dipendenti hanno reagito».

I dati rispecchiano l’andamento dell’economia giapponese che si è lentamente ripresa, con indicatori di crescita nelle attività di produzione aziendale. Sebbene il settore dei vettori aerei continui ad affrontare difficoltà a causa del perdurare degli effetti della pandemia, dai vertici Ana arriva il confortante riscontro di una domanda dei passeggeri in ripresa soprattutto per i voli nazionali, e ci sono segni di rilancio anche per i voli internazionali, man mano che le restrizioni all’ingresso vengono allentate.