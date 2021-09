Ana potenzia i collegamenti tra Europa e Giappone













Aumentano i collegamenti di Nippon Airways (Ana) tra Europa e Giappone e tra Stati Uniti e Giappone. La compagnia giapponese ha infatti aggiornato il suo operativo di volo verso una serie di destinazioni internazionali fra settembre 2021 e l’11 gennaio 2022.

Per queanto che riguarda l’Europa, dal 31 ottobre aumenteranno le frequenze dei collegamenti da Francoforte (Francoforte- Tokyo Haneda previsto 7 volte a settimana), Londra (Londra- Tokyo Haneda previsto 5 volte a settimana) e Parigi per Tokyo Haneda (previsto 3 volte a settimana), e da Bruxelles per Tokyo Narita (2 volte a settimana).

Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna e Vladivostok per Tokyo.

Per soddisfare la crescente domanda di collegamenti con gli Stati Uniti, Ana ricomincerà ad operare, o aumenterà le frequenze sulle rotte Narita- San Francisco, Haneda-Seattle, Haneda- New York.

Cresce anche il numero di servizi sulle rotte Narita- Ho Chi Minh City e Narita- Jakarta per la richiesta crescente di voli di collegamento tra l’Asia e il Nord America.