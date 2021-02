Ana perde il 66% del fatturato e accelera sul nuovo modello di business













Cambia il modello business di All Nippon Airways a seguito dei risultati del 2020. Nell’anno finanziario aprile-novembre 2020 il fatturato del vettore giapponese è sceso a 527,6 miliardi di yen (oltre 4 ,2 miliardi di euro), una diminuzione del 66,7% rispetto allo scorso anno.

Il Gruppo Ana ha implementato misure di riduzione dei costi per un totale di 473 miliardi di yen (circa 4 miliardi di euro) riducendo le spese fisse, oltre a contenere le spese variabili a causa della contrazione dell’operativo. La perdita ordinaria è stata di 350,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro). Ana Hd ha registrato perdite speciali di 76 miliardi di yen (circa 716 milioni di euro).

Ma nonostante l’economia giapponese attraversi un periodo di profonda difficoltà a causa degli effetti della pandemia di Covid-19 e Ana abbia subito un deciso calo dei profitti societari, si intravedono timidi segnali di ripresa.

Nel novembre del 2020, il Gruppo è diventato il primo in Giappone a operare voli commerciali dal Paese utilizzando carburante avio-sostenibile (Saf). Con l’utilizzo di questo tipo di carburante Ana intende perseguire ora una crescita sostenibile creando valore sociale ed economico.

Per affrontare il cambiamento globale delle modalità di viaggio causato dalla pandemia e posizionarsi per i tempi a venire, Ana sta trasformando il suo modello di business con una strategia operativa orientata al futuro che punta a soddisfare le esigenze di un più ampio gruppo di clienti.

«Confrontando i ricavi ottenuti nel terzo trimestre con i risultati dei primi mesi dell’anno – ha commentato Ichiro Fukuzawa, executive vp e chief financial officer – È chiaro che la nostra ripresa è già in corso. Abbiamo agito rapidamente per rafforzare le nostre finanze, raccogliendo capitale dall’emissione di nuove azioni e assicurandoci la liquidità attraverso prestiti subordinati, oltre a registrare strategicamente le perdite speciali sul valore degli aerei di grandi dimensioni come svalutazioni. Con il peggio della crisi globale alle spalle, il nostro gruppo è impegnato nel garantire opzioni di viaggio sicure, affidabili e convenienti per soddisfare la domanda dei passeggeri. I nostri dipendenti si sono impegnati a fondo per cambiare la nostra struttura aziendale durante questa crisi senza precedenti, e Ana continuerà a modificare l’operatività, inclusi network, orari, frequenza dei voli e il tipo di aeromobile utilizzato, per massimizzare l’efficienza».