Ana guarda alle low cost: nasce la compagnia AirJapan













È nata AirJapan, nuova compagnia aerea per le rotte internazionali di medio raggio di Ana Holdings, che già nell’autunno 2020 aveva annunciato il lancio di un nuovo vettore, come parte della trasformazione del suo modello di business, per perseguire una crescita sostenibile e per rispondere rapidamente alle diverse preferenze dei passeggeri.

Ora, a distanza di poco più di un anno, l’ufficializzazione del nome del brand, del logo e della livrea dell’aeromobile, finalizzati e in corso i preparativi per il lancio della compagnia previsto tra aprile 2023 e marzo 2024.

«Siamo entusiasti di poter iniziare a presentare AirJapan, il suo servizio personalizzabile e la confortevole esperienza in cabina che offrirà ai passeggeri – ha detto Hideki Mineguchi, presidente di Air Japan – Concentrandosi sulle rotte internazionali di medio raggio, il Gruppo Ana sarà meglio organizzato per soddisfare le tendenze emergenti per i viaggi internazionali, a una tariffa competitiva. Siamo orgogliosi di far parte di un team che lavora per accrescere le possibilità di scelta dei viaggiatori».

Il nome AirJapan è stato scelto per comunicare ai viaggiatori di tutto il mondo che si tratta di una compagnia aerea giapponese. Nel logo si combinano i colori tradizionali giapponesi indaco e alba. L’obiettivo è quello di creare una nuova esperienza di viaggio che, rispettando i valori della cultura giapponese, combini quanto c’è di meglio in quella dei vettori tradizionali e low cost.