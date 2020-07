Ana Care Promise, tutte le misure del vettore contro il Covid-19

Si chiama Ana Care Promise il programma studiato da All Nippon Airways per combattere la diffusione del Covid-19. Al suo interno, una serie di misure e iniziative per garantire il comfort e la sicurezza di tutti i suoi passeggeri e dipendenti, assicurando ambienti puliti, igienizzati e sicuri negli aeroporti, nelle lounge e a bordo degli aeromobili.

«Vogliamo rassicurare i nostri passeggeri e i nostri dipendenti che Ana sta prendendo ogni precauzione per offrire un’esperienza di viaggio pulita, sicura e confortevole», ha dichiarato Yuji Hirako, presidente e ceo di Ana.

Nel dettaglio, il programma studiato dal vettore nipponico prevede l’adozione di misure prima della partenza e check in (dall’obbligo di indossare la mascherina alle norme volte a garantire il distanziamento sociale), nei pressi dei controlli di sicurezza (in 6 aeroporti in Giappone: Haneda, Narita, Itami, Kansai, Chubu e Fukuoka, viene misurata la temperatura), ai gate (l’imbarco inizia con i passeggeri seduti nei posti finestrino e nella parte posteriore della cabina) e a bordo.

Qui, le cabine di ogni aeromobile vengono pulite e disinfettate regolarmente e sono disponibili a bordo ulteriori salviettine antibatteriche. Inoltre, alcuni servizi (prodotti duty-free, servizio bevande, consegna giornali o riviste) possono essere sospesi o limitati. Ai passeggeri, durante il volo, è richiesto rimanere il più possibile e al proprio posto, oltre che di portare con sé le mascherine usate, o altre protezioni usate per il viso, utilizzando sacchetti di plastica per lo smaltimento.