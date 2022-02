Ana, cambio al vertice per la holding e All Nippon Airways













Koji Shibata dal prossimo 1° aprile sarà il nuovo presidente e ceo di Ana Holdings al posto di Shinya Katanozaka, che invece subentrerà a Shinichiro Ito nel ruolo di chairman del Gruppo. La guida di All Nippon Airways toccherà poi a Shinichi Inoue, a sostituzione di Yuji Hirako.

Shibata, 64 anni, è entrato in Ana nel 1982 dopo essersi laureato alla Tokyo University of Foreign Studies. Nei suoi 40 anni di carriera ha ricoperto numerose posizioni senior e ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto nello sviluppo del business internazionale di Ana, ricoprendo posizioni come vp of alliances and international affairs and senior vp of Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) nella sede a Londra.

Fino ad oggi, in qualità di senior executive vp del Gruppo Ana, Shibata ha guidato la trasformazione della strategia aziendale del Gruppo.

Quanto a Shinichi Inoue, senior executive vice president e membro del consiglio di amministrazione, succederà dunque dal 1° aprile a Yuji Hirako come presidente e ceo di All Nippon Airways, mentre Yuji Hirako diventerà vicepresidente della Holdings.

Inoue, 63 anni, si è laureato presso la Waseda University School of Law ed è entrato in Ana nel 1990.