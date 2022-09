Ana aumenta i voli con l’Europa per la winter

All Nippon Airways (Ana) ha aggiornato l’operativo dei voli internazionali e ha annunciato l’orario invernale delle rotte da e per l’Europa valido dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023.

La compagnia aerea ha comunicato che “continuerà a monitorare la fattibilità dei voli e le linee guida di quarantena, così come le tendenze della domanda per i viaggi di ritorno in patria e per gli incarichi all’estero, e continuerà ad aggiungere collegamenti in caso di ulteriore aumento delle richieste”.

Inoltre, Ana si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti da “Ana Care Promise”, iniziativa nata per assicurare un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei affinché tutti i passeggeri possano viaggiare in modo sicuro e confortevole.

Ana, tra il 30 ottobre 2022 e il 25 marzo 2023, volerà sette volte a settimana sulla Francoforte-Haneda e sulla Londra-Haneda; tre volte a settimana sulla Parigi-Haneda e opererà sulla Bruxelles-Narita il 2,3,10,11,17,21,24 dicembre 2022 e il 4,7,11 gennaio 2023.

Al momento i voli per Vienna e Monaco di Baviera dall’aeroporto di Haneda sono sospesi.