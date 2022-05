Amzallag passa ai vertici di Selina













Nuova avventura nel turismo per Eyal Amzallag. Dopo aver lasciato Club Med, azienda che lo ha visto in prima linea per 25 anni, il manager di origini israeliane assume ora il ruolo di global chief operating officer di Selina, potente marchio dell’ospitalità specializzato in vacanze per Millennial e Generazione Z.

«Sono onorato di entrare a far parte del team – ha commentato Amzallag – Mi impegnerò a supportare l’azienda nel superamento dei suoi ambiziosi piani di crescita, mantenendo alta la soddisfazione degli ospiti in tutto il suo portafoglio di hotel».

Selina, in risposta alle esigenze dei nomadi digitali, combina alloggi dal design accattivante con coworking, attività ricreative, benessere ed esperienze locali. Fondata nel 2014, ogni sua proprietà è progettata in collaborazione con artisti e “creators”. Il portafoglio di Selina comprende 150 proprietà in 25 Paesi, in sei continenti.