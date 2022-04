Amzallag lascia Club Med: al suo posto Ansari













Cambio della guardia al vertice di Club Med in Italia: è Rabeea Ansari il nuovo vice president managing director South Europe Italia, Spagna, Portogallo e Turchia, subentrando così a Eyal Amzallag che lascia il Gruppo dopo 25 anni, di cui 6 nel ruolo.

Francese di origine indiana, la manager conta su un’esperienza nel mondo del turismo di circa 15 anni. Dopo 8 anni trascorsi in Accor, che l’hanno portata a lavorare in India, Francia – a Parigi per il brand Sofitel – e Brasile nelle divisioni distribuzione, pricing e sales&marketing, Rabeea Ansari ha fatto ingresso in Club Med Sud America nel 2018 come vp marketing & digital, responsabile di Brasile, Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay.

Nel suo ruolo ha permesso a Club Med Sud America di raggiungere una crescita a due cifre, guadagnando quote di mercato significative e soprattutto attestando il Brasile come il più grande “reclutatore” di nuovi clienti (72%) e il mercato brasiliano come il secondo più grande di Club Med per quanto riguarda i resort e le vacanze sulla neve. Ed è in questo solco che, dall’entrata in carica ufficiale a maggio, intenderà guidare anche il mercato italiano: «Siamo in una fase di rebounding, l’Italia è uno dei Paesi che ha sofferto di più le restrizioni dovute alla pandemia e ora vuole tornare a viaggiare, vediamo segnali positivi di crescita della domanda anche per l’estate – ha commentato la manager in un incontro di presentazione alla stampa trade -. Vogliamo lavorare ancora di più sulla percezione del Club Med come opzione sicura, affidabile e best value for money. Le adv sono e rimangono fondamentali per costruire insieme il futuro di Club Med. Abbiamo diverse aperture in programma, come Marbella a maggio e un nuovo resort sulle Alpi francesi in estate, e vogliamo assicurarci che il pubblico le conosca e capisca il loro posizionamento».

Rabeea Ansari si occuperà di portare avanti il posizionamento premium e luxury di Club Med, con un’attenzione particolare ai resort dell’Exclusive Collection, già iniziato in Sud America.

«A gennaio apriremo il primo exclusive collection resort nelle Alpi, nella Val d’Isere, e l’Italia è un mercato molto importante per il nostro segmento luxury, a Cefalù per esempio la presenza è aumentata del 24% rispetto al 2019, e gli italiani sono top client alle Maldive e uno dei mercati principali nel nuovo resort alle Seychelles. Considero questo un ottimo momento per iniziare a lavorare in Italia e in Sud Europa. Nei mercati da cui arrivo abbiamo lavorato bene con le famiglie giovani e con il lusso in montagna, abbiamo portato il Brasile ad essere il secondo mercato per gli ski resort. Dunque intendo far emergere ancora di più il Club Med come opzione per la montagna anche presso il pubblico italiano, in inverno ma anche in estate, e dopo la crisi quest’offerta sarà ancora più d’appeal perché c’è questa ricerca di benessere e di esperienze outdoor».