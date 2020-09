Amsterdam The Style Outlets apre al pubblico il 26 novembre

Neinver e Nuveen Real Estate annunciano la data di apertura di Amsterdam The Style Outlets: il 26 novembre l’outlet olandese grande su 19.000 m² – primo dell’area metropolitana di Amsterdam – accoglierà il pubblico.

Si tratta di un progetto congiunto di Neinver, azienda paneuropea specializzata in investimenti, costruzioni e gestioni immobiliari (seconda in Europa e prima in Spagna e Polonia) e il colosso mondiale della gestione di investimenti Nuveen Real Estate.

Fra i 110 negozi di Amsterdam The Style Outlets saranno presenti marchi internazionali quali Adidas, Björn Borg, Guess, New Balance, Nike, O’Neil, Puma, Salomon e The Kooples.

Il centro aprirà ai visitatori con oltre il 75% degli spazi locati; ulteriori brand arricchiranno l’offerta in seguito. Neinver, oltre allo shopping, vuole offrire al pubblico una customer experience impeccabile, a partire da servizi di conciergerie e wifi gratuito. Sono previsti 1.000 m² per aree relax, ristoranti con dehors e percorsi pedonali. L’apertura del centro, nel quale sono stati investiti 110 milioni di euro, creerà circa 600 posti di lavoro diretti.

«L’apertura di Amsterdam The Style Outlets amplierà il perimetro geografico dell’azienda a un mercato attrattivo, segnando un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita con il 17° outlet centre del portafoglio europeo e il primo nei Paesi Bassi – ha dichiarato Daniel Losantos, ceo di Neinver – Abbiamo lavorato sodo durante il lockdown per proseguire il lavoro in cantiere e mantenere invariata la data di apertura. L’esperienza più che ventennale nel settore degli outlet, insieme con i grandi plus del progetto, ovvero una location di prima scelta con un bacino d’utenza di 12 milioni di persone entro 90 minuti di auto, un mix curato di marchi di moda, sport e tempo libero in un contesto unico e un design d’avanguardia che attinge al meglio dell’architettura olandese, garantiranno il successo di questo flagship, destinato a diventare una destinazione commerciale di richiamo per i Paesi Bassi»

Charlotte Ashworth, fund manager presso Nuveen Real Estate, ha commentato: «Il nuovo centro segna un entusiasmente passo in avanti nella nostra partnership: non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti all’apertura. Continuiamo a credere nel settore degli outlet che offre una customer experience unica e continua a dar prova di relativa resilienza di fronte all’avanzata dell’ecommerce. Amsterdam è inoltre poco servita da outlet di qualità. Neinver sta ultimando la costruzione del complesso».

Situato a meno di 10 minuti dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol e nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria di Halfweg-Zwanenburg, Amsterdam The Style Outlets è a due fermate dalla stazione centrale della capitale. Sarà il primo outlet center nell’area di Randstad, una delle regioni europee più ricche e popolate, che ricomprende quattro delle maggiori città dei Paesi Bassi e un bacino di 12 milioni di persone entro 90 minuti di percorrenza, per i quali è prevista la realizzazione di 2.230 posti auto e 200 stalli per biciclette.

L’architettura del centro è un richiamo alla storia dell’area, con l’impatto visivo delle fabbriche di un tempo e l’impronta dello storico sito di SugarCity, su cui l’outlet sorge. Costruito su moderne palafitte, quasi sospeso, l’outlet center sembra emergere dall’acqua, in omaggio alle architetture tradizionali di Amsterdam. In virtù dell’allineamento con standard di sostenibilità elevati, ha inoltre ottenuto la certificazione Breeam New Construction già in fase progettuale.

Il nuovo outlet center si conformerà alle linee guida “Shop Safe, Stay Safe”, redatte in collaborazione con Sgs, ente ispettivo e certificatore, per assicurare l’adozione di misure rigorose contro la diffusione del virus Covid-19: protocolli di igiene rigorosi, postazioni per la disinfezione user friendly e monitoraggio da parte di team preposti.