Amsterdam, niente quarantena per chi arriva da Roma e sud Italia

Sono entrate in vigore delle nuove disposizioni sanitarie per chi arriva all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. A partire da venerdì 17 aprile, chi arriva in Olanda deve presentare un certificato medico e sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni se l’aeroporto di partenza è compreso in una lista emessa dall’European Union Aviation Safety Agency (Easa).

Alla pari di tutti i maggiori aeroporti europei, anche per quanto riguarda l’Italia sono numerosi gli scali inclusi nell’elenco dei “pericolosi”. Tra questi, tutti quelli situati in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto, mentre non esistono limitazioni per chi proviene da Roma e dagli scali del sud Italia.

Al momento non esistono voli diretti tra Italia e Olanda, da quando il 13 marzo scorso il governo dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere unilateralmente i collegamenti tra i due Paesi.