AMResorts celebra i vent’anni con il lancio di Amr Collection













Per celebrare il suo ventesimo anniversario, AMResorts lancia una nuova collezione che raccoglie, in un unico nome, le sue sei linee. Si tratta di Amr Collection, nuovo master brand che intende aiutare gli agenti e i suoi clienti nella scelta del soggiorno più adatto alle proprie esigenze, rendendola più semplice.

Accompagnato dal payoff “Celebrate Every Moment“, il brand racchiude ora Secrets, Dreams and Breathless Resorts & Spas, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Alua Hotels & Resorts, Sunscape Resorts & Spas.

«Il payoff rispecchia quello che è sempre stato l’obiettivo dell’azienda, creare i migliori ricordi per i nostri ospiti – ha commentato Erica Doyne, svp of marketing and communications AMResorts – La nostra storia, e la connessa esperienza degli anni passati, ci insegna che ogni momento va celebrato e ricordato».

AmResorts oggi conta 102 proprietà in 8 Paesi: «Nelle ultime due decadi abbiamo rivoluzionato il segmento all inclusive e guidato l’industria verso l’innovazione. Continueremo a fare questo, alzando sempre di più l’asticella», ha dichiarato Gonzalo del Peón, group president for AMResorts Americas & global commercial.