Ammortizzatori sociali, micro imprese escluse dalla copertura di 12 mesi













Ammortizzatori sociali per 12 mesi alle piccole e medie aziende dei servizi (terziario) ma non per le micro imprese. È quanto contenuto nella bozza di riforma predisposta dal ministero del Lavoro per la quale è prevista una copertura di 1,7 miliardi di euro.

Nel dettaglio le aziende da 5 a 15 dipendenti avranno la copertura per un massimo di 12 mesi, in un biennio mobile, quelle oltre 15 dipendenti avranno fino a 26 settimane nello stesso periodo di tempo; ma questo “ombrello” non potrà essere aperto anche per le aziende fino a 5 dipendenti perché manca la copertura.

Durante la emergenza Covid il Fis era stato esteso a tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, appartenenti alla fascia da 5 a 15 dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Purtroppo però per l’immediato futuro l’esecutivo non ha riscontrato la sostenibilità di questa estensione. Dal ministro Andrea Orlando viene poi la conferma che la riforma già pronta in bozza prevede un rafforzamento della Naspi ed un vincolo alla formazione nel nuovo concept di ammortizzatori sociali.