Ammortizzatori, battaglia vinta:

retroattività e anticipo Inps













Con una circolare del ministero del Lavoro (la n°3 del 16 febbraio, consultabile qui) è stato comunicato il superamento di una serie di criticità legate agli ammortizzatori sociali, con specifico riferimento al Fondo di Integrazione Salariale (Fis), dando ulteriori chiarimenti, semplificazioni e un aiuto prezioso e concreto alle imprese del turismo organizzato, ancora in forte sofferenza a causa delle permanenti restrizioni sui viaggi.

La circolare non ha fatto altro che accogliere le richieste delle associazioni di categoria tra cui Astoi, Maavi, Assoviaggi, Aidit e Fiavet, che hanno spinto per la «retroattività (1° gennaio 2022-31 marzo 2022, ndr), l’anticipo Inps e la semplificazione – ha fatto sapere la presidentessa Maavi Enrica Montanucci – È stata anche ampliata la platea dei soggetti tutelati».

“Il ministero, come da noi richiesto, è opportunamente intervenuto a sbloccare in modo puntuale l’accesso retroattivo agli ammortizzatori, reso problematico dal timing della procedura di informazione e consultazione sindacale – ha commentato Astoi – E ha altresì semplificato e snellito notevolmente gli adempimenti burocratici relativi alla dimostrazione della crisi aziendale per la richiesta del pagamento diretto a carico di Inps. Ringraziamo il ministro del Lavoro Andrea Orlando e, in particolare, la sottosegretaria Tiziana Nisini che ha sposato appieno la causa e ha fornito un contributo determinante per l’introduzione di questi correttivi. Fino al ministro del Turismo Massimo Garavaglia per la sensibilità e l’ascolto dimostrato nei confronti della categoria”.

CLICCA QUI E CONSULTA LA CIRCOLARE

Ringraziamenti alla senatrice Nisini anche da parte di Maavi: «Ci ha ascoltati e ha compreso le esigenze concrete – ha aggiunto Montanucci – Ha lavorato alacremente per risolvere le criticità».

«Siamo assolutamente soddisfatti per aver risolto il groviglio burocratico che si era creato intorno ai diversi settori del turismo riguardo le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali – hanno affermato Garavaglia e Nisini – Abbiamo seguito passo dopo passo tutte le associazioni di categoria già da dicembre e abbiamo raccolto le loro richieste che oggi vengono soddisfatte dalla circolare emanata dal ministero del Lavoro. Grazie al nostro intervento abbiamo corretto il tiro. Ora saranno chiarite definitivamente le direttive per accedere all’integrazione salariale senza tenere conto delle norme della nuova riforma degli ammortizzatori sociali, che avrebbero imposto alle piccole imprese uno sforzo eccessivo riguardo la presentazione delle domande rendendo impraticabile, soprattutto per le aziende da 1 a 5 dipendenti, la procedura di accordo sindacale per attestare la situazione di difficoltà e accedere all’ammortizzatore».

Anche Federturismo ha espresso la sua soddisfazione: «Siamo soddisfatti che – ha commentato la presidente Marina Lalli – considerato il contesto emergenziale si sia adottato un provvedimento che in riferimento alle richieste di ammortizzatori sociali chiarisca che ove l’azienda sia costretta a richiedere il pagamento diretto a carico dell’ Inps, la stessa possa fornire a corredo della domanda un documento semplificato per consentire in tempi rapidi l’erogazione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori. Diversamente ci sarebbe stato un aggravio sotto il profilo documentale che mal si sarebbe conciliato con la conclamata situazione di crisi in cui, ormai da due anni, versa il settore del turismo».