Ami Assistance sgancia la versione su misura di Amieasy













Amieasy, l’assicurazione di viaggio individuale di Ami Assistance, si rinnova nella forma e nei contenuti all’insegna della versatilità. Se fino a ieri le agenzie di viaggi potevano vendere il prodotto senza poter effettuare modifiche in termini di garanzie e massimali, complici i sei pacchetti fissi, oggi la nuova versione porta la possibilità di personalizzazione.

Gli operatori, a seconda delle esigenze dei viaggiatori, potranno in primo luogo scegliere tra una soluzione più completa, che abbina coperture di base ad altre garanzie opzionali come l’annullamento del viaggio o il bagaglio, oppure optare per le sole garanzie obbligatorie per velocizzare e semplificare l’emissione della polizza.

Insieme alle garanzie spese mediche, assistenza e fermo per quarantena e lockdown da Covid-19 sempre obbligatorie, nel pacchetto è incluso gratuitamente anche Doc 24, il servizio di telemedicina che porta il medico, generico o specialista, in videoconferenza sul display dello smartphone ovunque ci si trovi nel mondo. Le restanti coperture potranno essere aggiunte in base alle necessità.

«Tra i motivi del nostro successo ci sono certamente la capacità di cogliere da oltre trent’anni i bisogni di chi viaggia e soprattutto di saper rispondere alle esigenze degli operatori del settore con soluzioni sempre innovative e vincenti – sottolinea Massimo Borelli, direttore commerciale di Ami Assistance – Il restyling di un prodotto storico come la nostra polizza viaggio Amieasy va proprio in questa direzione e si pone l’obiettivo di offrire alle agenzie di viaggi un prodotto ancora più versatile e personalizzabile».

Gli operatori non saranno più obbligati a utilizzare le fasce geografiche per la definizione del viaggio, ma avranno la possibilità di indicare direttamente il Paese di partenza e di destinazione. Per ogni singolo viaggiatore si dovrà selezionare la fascia d’età, in modo da identificare nel migliore dei modi il rischio assicurativo e ottenere un preventivo ancora più completo.