Ami Assistance rilancia la garanzia "Quarantena o Lockdown"













Ami Assistance rilancia la garanzia Fermo per Quarantena o Lockdown inclusa nella polizza individuale Amieasy e in tutti i prodotti collettivi per le agenzie che vendono viaggi di propria organizzazione (Amitour) e per i tour operator (Amitravel).

Con la variante Omicron è risultato necessario doversi riorganizzare e, infatti, la garanzia è pensata per tutelare i clienti delle agenzie e dei t.o. nel caso in cui risultassero positivi al Covid-19 durante il viaggio e prima del loro rientro nel territorio italiano.

Con la copertura Fermo per Quarantena o Lockdown l’assicurato potrà contare sul rimborso degli eventuali costi essenziali per vitto e sistemazione alberghiera, oltre che delle spese per l’acquisto dei biglietti necessari per tornare in Italia.

Non solo: nel caso in cui il viaggiatore sia in transito in un Paese sottoposto a restrizioni alla libera circolazione delle persone, la garanzia assicurerebbe riprotezioni essenziali e indispensabili, quali voli persi e non usufruiti, e del rimborso dei costi sostenuti durante la permanenza nella località di destinazione oggetto di fermo amministrativo.

«Abbiamo voluto rilanciare la copertura Fermo per Quarantena e Lockdown presente in tutte le nostre polizze viaggi senza applicare nessuna tipologia di modifica o restrizione. Si tratta di una decisione che, pur esponendoci a eventuali rischi, è stata presa per garantire il massimo supporto ai viaggiatori in questo periodo di incertezza e al tempo stesso per continuare a offrire ad agenzie viaggi e tour operator un importante vantaggio competitivo», ha dichiarato Gualtiero Ventura, presidente di Ami Assistance.