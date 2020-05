Ami Assistance, arriva Doc24 Back on Track per operatori del turismo

Un servizio di teleassistenza medica per gli operatori del turismo, che consentirà di tutelare dipendenti e collaboratori durante la Fase 2 dell’epidemia da Coronavirus Covid-19. Ami Assistance propone Doc24 Back on Track per supportare alberghi, b&b, agriturismi, ma anche agenzie di viaggi e tour operator che nella fase del ritorno alla normalità dovranno ottemperare agli obblighi imposti al dal Dpcm del 26 aprile 2020 che imputa al datore di lavoro la responsabilità di monitorare lo stato di salute del personale.

Back on Track è un pacchetto che completa Doc24, servizio che, tramite app per smartphone e tablet permette di ricevere una consulenza con un medico della centrale operativa di Ami Assistance (24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, in particolare la temperatura e la saturimetria.

Il pacchetto dà la possibilità di ottenere un consulto immediato in caso di febbre. Se a casa o durante l’ingresso in azienda viene rilevato uno stato febbrile sospetto, grazie all’apposito bottone Back on Track all’interno dell’app, si potrà attivare questo servizio e parlare immediatamente con un medico per effettuare una prima valutazione dei sintomi. In contemporanea verrà attivato un monitoraggio attivo Covid-19 con calendario delle misurazioni, per ricordare all’utente di misurare con una determinata frequenza temperatura e saturimetria e creare un diario che possa essere utile al medico per una successiva valutazione. Tutte le misurazioni saranno rese disponibili in modalità sola lettura sia al medico di base che a quello del lavoro, per poter facilitare la valutazione per il reintegro della persona in azienda.

Doc24 Back on Track permette di contattare facilmente il proprio medico del lavoro o quello di famiglia, se il dipendente in fase di attivazione del servizio ne fornisce i dati di contatto e se il medico accetta. Tramite l’app è possibile richiedere in qualsiasi momento un consulto specialistico, sia telefonico che in video conferenza, con uno pneumologo, un cardiologo o un geriatra.

C’è anche la possibilità di mantenere sotto controllo i propri parametri vitali, soprattutto la temperatura e la saturimetria, registrando le misurazioni nella cartella medica online manualmente oppure utilizzando un device integrato. Ma il reale valore aggiunto è l’assistenza h24 dalla centrale medica, che grazie al sistema di Alert, nel caso in cui le misurazioni fuoriescano dai limiti stabiliti interviene in pochi secondi contattando il cliente e organizzando gli interventi più appropriati.

Per facilitare il monitoraggio verrà inviato un kit di device che includerà, in opzione, termoscanner per misurare la temperatura all’ingresso dell’azienda, saturimetri da fornire ai dipendenti che dovessero rilevare uno stato febbrile o braccialetti distanziali per verificare che i dipendenti rispettino le distanze di sicurezza.

Il pacchetto include anche un servizio di supporto psicologico, via telefono o in videoconferenza, erogato secondo la normativa nazionale attualmente in vigore che prevede una minima ma necessaria programmazione del setting d’intervento. Tre i principali step: il cliente richiede il servizio che viene erogato su prenotazione, lo psicologo conferma la prestazione e infine provvede a ricontattare l’utente.

Il pacchetto di servizi offre inoltre altri vantaggi, inclusi gratuitamente, quali la cartella medica multilingue online, la possibilità di cercare informazioni su determinati farmaci o trovare le farmacie più vicine in Italia e, se impossibilitati ad uscire, la consegna di farmaci a domicilio.