Ami Assistance affida il commerciale a Massimo Borrelli













Massimo Borelli è il nuovo responsabile commerciale di Ami Assistance. Parmigiano, 56 anni, ha iniziato la sua carriera nel 1992 come sales per alcuni importanti t.o. come Francorosso, I Grandi Viaggi e Valtur. Nel 2001 è diventato area and branch office manager di Veratour, sei anni più tardi sales and marketing manager di Eurotravel. Dal 2009 è partner di White Consulting per cui ha gestito la creazione di rete vendita in outsourcing per molti player del settore turistico. Ha anche occupato posizioni di vertice nell’area commerciale di Park to Fly, Uappala Hotels e del centro medico Camedi.

«Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura professionale, che affronterò con grande entusiasmo e con il massimo impegno», dichiara Borelli, aggiungendo: «Ami Assistance è una realtà storica del travel insurance, ma è anche un’azienda che ha saputo rinnovarsi continuamente senza perdere i suoi tratti distintivi».

Il manager riporterà direttamente al presidente di Ami Assistance, Gualtiero Ventura, che punta su di lui per riorganizzare la direzione commerciale della società in un contesto storico così inconsueto e incerto: «Grazie alla sua profonda conoscenza del turismo, Borelli porterà in azienda ancora più professionalità, autorevolezza e competenza».