American sigla un codeshare con Aer Lingus e offre più voli su Anguilla













Nuovo accordo di codeshare tra American Airlines e Aer Lingus, che incrementa l’offerta voli tra l’Europa e l’America delle due compagnie aeree a partire dal volo Londra Heathrow-Dublino.

Numerosi i collegamenti interessati dall’accordo: quelli tra la capitale irlandese e Amsterdam, Birmingham, London Gatwick, Manchester, e da Heathrow a Belfast, Cork e Shannon; fino ai voli da Chicago O’Hare ad Albuquerque in Messico, a Nashville, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, Seattle, San Francisco, San Jose e Tucson.

Dal 2 aprile 2022, inoltre, la tratta dall’aeroporto internazionale di Miami al Clayton J. Lloyd di Anguilla, operato da American Airlines, passerà da una frequenza trisettimanale a una giornaliera.

«Abbiamo intrapreso questo viaggio con American Airlines con l’obiettivo di garantire un servizio giornaliero, tutto l’anno, per la nostra isola – ha dichiarato il primo ministro di Anguilla, Ellis Webster – e siamo davvero felici che questo obiettivo sia stato raggiunto prima del previsto. È una testimonianza della crescente domanda per il nostro meraviglioso prodotto turistico e della fiducia di American Airlines nell’esperienza e nella capacità del nostro eccezionale team di supportare e promuovere i loro voli».

Quanto agli orari, il volo Miami-Anguilla partirà alle 10.50 del mattino con arrivo alle 14.49, mentre l’Anguilla-Miami partirà alle 15.40 con arrivo alle 17.53. I voli sono ora disponibili per la prenotazione.

Christine Valls, amministratore delegato delle vendite per Florida, America Latina e Caraibi di American Airlines, ha commentato: «Siamo entusiasti di iniziare il nostro servizio giornaliero per Anguilla ad aprile; Anguilla è una destinazione importante all’interno della nostra rete di rotte, che riteniamo abbia un enorme potenziale di crescita. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner anguilliani per sviluppare sia il turismo d’affari che di piacere nell’isola e nella regione».

Orgoglioso per il crescente successo della destinazione, anche Stacey Liburd, direttore Turismo per Anguilla, che ha dichiarato: «questo è un regalo di natale per Anguilla, Il servizio giornaliero faciliterà la creazione di pacchetti su Anguilla e posizionerà la nostra destinazione come una destinazione facilmente accessibile da qualsiasi gateway, indipendentemente dalle date di viaggio».