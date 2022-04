American sceglie Casati come regional sales manager southeast Europe













American Airlines annuncia la promozione di Cristina Casati a regional sales manager southeast Europe, che svolgerà il ruolo di leader commerciale per il Sud-Est Europa da Milano e Roma, supervisionando le attività di vendita e supportando in Italia e in Grecia i partner di American nell’Atlantic Joint Business: British Airways, Iberia e Finnair. Inoltre si occuperà di gestire la strategia relativa alle relazioni con i clienti della grande, piccola e media impresa, le agenzie di viaggi e la distribuzione. Cristina farà riferimento a Cristián Lizana, regional director europe sales.

«La promozione di Cristina è parte del processo di incremento di tutti i nostri mercati internazionali – ha commentato Cristián Lizana – Abbiamo fatto importanti investimenti in aeromobili, prodotti e servizi dedicati ai passeggeri e siamo focalizzati sull’ulteriore sviluppo delle alleanze nell’Atlantic Joint Business. Facciamo conto sulle grandi capacità ed esperienza di Cristina, maturate negli anni lavorando in tutti i segmenti sales di American, per riuscire ad ottenere il meglio dalle opportunità che si presenteranno in quest’area nel prossimo futuro».

Cristina Casati lavora da 28 anni nell’industria del turismo e ha lavorato per alcuni dei principali tour operator italiani ricoprendo il ruolo di product manager. Nel 2010 Cristina si è unita al team di American Airlines come leisure account manager e, successivamente, è stata promossa al ruolo di channel sales Manager. In questo ruolo, ha avuto la responsabilità di un importante portfolio di clienti e ha sviluppato solide relazioni commerciali con le maggiori travel management company italiane.