American inciampa sui bagagli, maxi rimborso negli Usa

La compagnia aerea American Airlines dovrà pagare almeno 7,5 milioni di dollari statunitensi come compensazione ai suoi clienti ai quali è stata addebitata tra febbraio 2017 e aprile 2020 una fee sui bagagli, considerata illegittima. Il risarcimento è frutto di un accordo tra le parti – scaturito da una class action condotta negli Usa – mediato dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Fort Worth, in Texas.

Il testo dell’accordo, depositato lo scorso 14 ottobre secondo quanto riporta TravelWeekly.com, sancisce che tutti i passeggeri a cui sono state addebitate erroneamente delle fee aggiuntive sui bagagli sono ammessi alla richiesta di rimborso. Se il totale dei reclami dovesse superare la cifra stabilità di 7,5 milioni la compagnia aerea dovrà impegnarsi a saldare l’intero importo erroneamente riscosso.

American Airlines al momento non ha commentato l’accordo raggiunto; mentre la class action è stata intentata dai titolari di carte di credito co-brandizzate con American e da singoli clienti che appartengono allo status Elite del programma di fidelizzazione AAdvantage. I clienti accusano il vettore di aver addebitato una fee sui bagagli mentre questi sarebbero esentati dalle fee proprio per il loro status.

Generalmente, per un biglietto di classe Economy, American addebita 30 dollari per il primo bagaglio da imbarcare (su voli domestici e a corto raggio internazionali) e 40 dollari per la seconda valigia. Tuttavia, i membri di AAdvantage con qualsiasi status (e i possessori di carte di credito in co-branding) hanno diritto ad almeno una valigia da imbarcare gratuitamente.