American e JetBlue, l’insolita partnership decolla il 25 febbraio













La partnership più insolita e più attesa del periodo Covid è pronta a partire negli Usa: la legacy American Airlines e l’ibrida low cost JetBlue iniziano ad operare i voli in codeshare – annunciati lo scorso luglio – a partire dal 25 febbraio. L’apertura delle vendite dei voli è partita lo scorso 18 febbraio e prevede che i due colossi inaugurino ben 33 nuove rotte in comune, oltre all’applicazione del doppio codice di volo su circa 80 collegamenti da Boston e New York Jfk.

Il maxi codeshare è una sorpresa nel panorama del trasporto aereo mondiale perché mette insieme due competitor di due categorie differenti che hanno scelto di condividere rotte e obiettivi per superare la crisi.

JetBlue sostiene che la nuova alleanza possa aprire nuove opportunità di crescita per entrambi i vettori “trovando modalità diverse per utilizzare meglio i gate e gli slot esistenti negli aeroporti del nord-est degli States, estremamente congestionati”. In base all’accordo, inoltre, American sta introducendo 18 nuove rotte estive verso America Latina e Caraibi: tre collegamenti giornalieri da New York alla Colombia (Cali, Bogotà e Medellin); un volo per Santiago del Cile con frequenza di tre collegamenti alla settimana; e le rotte da New York verso St. Lucia e Turks&Caicos.

«È il primo passo per fornire la migliore proposta al cliente con il più esteso network da New York e Boston – dichiara Vasu Raja, chief revenue officer di American– Nei prossimi mesi continueremo a fornire un’esperienza di viaggio ancora più semplice e intuitiva».

Le altre 12 rotte lanciate da American sono tutte domestiche: tra queste i voli da Boston Logan a Jackson Hole e Wilmington, oppure i collegamenti tra Key West e Myrtle Beach dall’aeroporto di New York La Guardia.

Allo stesso tempo, JetBlue lancerà 15 nuove rotte, che comprendono ovviamente l’approdo della compagnia ai due “main airport” di New York Jfk e Washington, e tra queste ci sono l’isola di Antigua, Cartagena in Colombia, Port-au-Prince ad Haiti.

Come parte del processo di approvazione dell’accordo da parte dell’Antitrust Usa, inoltre, le compagnie aeree hanno accettato di cedere sette coppie di slot al Jfk e sei all’aeroporto Ronald Reagan di Washington.