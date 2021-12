American Airlines volerà da New York a Doha nel 2022













American Airlines ha annunciato l’apertura della rotta da New York a Doha, in Qatar, a partire da giungo 2022. In questo modo i passeggeri avranno accesso a tutto il Medio Oriente nonché ai collegamenti verso il continente africano e l’Oceano Indiano.

Con questo nuovo collegamento il vettore Usa rafforza anche le relazioni con Qatar Airways, già confermate dal codeshare tra le due compagnie aeree che consente ai passeggeri di American di raggiungere destinazioni in Medio Oriente, Africa orientale, Asia meridionale e Sud-est asiatico attualmente non servite.

American ha inoltre ridisegnato l’operativo estivo per ottimizzare l’utilizzo della flotta widebody, focalizzato sulle destinazioni più popolari e che sfrutta al meglio i collegamenti con i partner internazionali. Tutti questi velivoli attualmente utilizzati sulle rotte a corto raggio – verso Caraibi, America Latina e Messico – torneranno ad operare la prossima estate sui collegamenti transatlantici, da Barcellona a Lisbona, a Venezia. Nella primavera del 2022, American riprenderà anche il servizio da Charlotte per Roma; mentre i voli stagionali sia per Roma sia per Atene decolleranno inoltre in anticipo rispetto agli anni precedenti.