American Airlines, sarà Robert Isom il nuovo ceo

È uno dei film di Natale più amati di sempre, e sta per uscirne il sequel: parliamo di Mamma, ho perso l’aereo, e in occasione dell’arrivo di Home Sweet Home...

Grandi novità in arrivo per i fan della saga fantasy. All’inizio del prossimo anno aprirà infatti le sue porte in Irlanda del Nord il Game of Thrones Studio Tour ufficiale,...