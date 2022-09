American Airlines potenzia la rotta da Miami ad Anguilla

Ci sarà un nuovo volo di linea American Airlines tra Miami e il Clayton J. Lloyd International di Anguilla a partire dal giovedì 3 novembre 2022.

Lo ha annunciato l’Anguilla Tourist Board (Atb), che ha comunicato come il servizio settimanale del vettore Usa opererà per tutto settembre, aumentando a quattro voli a settimana a partire dal 7 ottobre. Dal 3 novembre al 17 dicembre, American Airlines opererà otto voli alla settimana per Anguilla e, per le festività natalizie, tra il 18 dicembre e l’8 gennaio 2023, l’isola vedrà 11 voli a settimana operanti tra Miami e Anguilla.

«American Airlines è un partner inestimabile per Anguilla – ha affermato Haydn Hughes, ministro del Turismo per Anguilla – L’incremento dei voli è essenziale per la crescita di una destinazione e l’introduzione del servizio aereo giornaliero dalla terraferma americana è stata un fattore chiave per la riuscita ripresa della nostra isola quando abbiamo riaperto dopo la pandemia. Crediamo che questa sarà la nostra migliore stagione invernale di sempre e la decisione di American di aumentare il proprio servizio ad Anguilla indica che condividono il nostro ottimismo e fiducia nel nostro prodotto turistico».