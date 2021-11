American Airlines potenzia i voli da Miami ad Anguilla

#ViaggiOff | In viaggio senza passaporto né valigie dal divano di casa, ma rigorosamente live: ecco Safar con Carla , i tour virtuali nati al tempo del lockdown ma pensati per tutti coloro che intendono immergersi per un’ora e mezza in una città lontana, ideati e realizzati da Carla Diamanti - Travel Coach , che abbiamo intervistato, con la collaborazione di guide locali e Il Leone Verde Edizioni