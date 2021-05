American Airlines avvia i voli Covid tested da Roma a New York













Domenica 9 maggio è atterrato all’Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo American Airlines proveniente da New York Jfk dopo un anno di sospensione. Per tutta la stagione estiva, la compagnia opererà voli Covid tested (senza quarantena all’arrivo in Italia) da Roma a New York con aeromobili Boeing 777-200, che offrono ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin.

«Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri da Roma, non appena saranno pronti per ricominciare a volare – ha dichiarato Tom Lattig, vice president Emea sales di American Airlines – Prevediamo di trasportare oltre il 90% della capacità di posti a livello domestico rispetto all’estate 2019 e dell’80% della capacità di posti sulle rotte internazionali rispetto al 2019. Sappiamo che c’è un grande desiderio di ricominciare a viaggiare da parte del segmento leisure e abbiamo notato che le prenotazioni salgono rapidamente quando le restrizioni vengono rimosse nelle destinazioni turistiche. Siamo molto grati per il supporto ricevuto da Aeroporti di Roma per le incredibili misure di sicurezza messe in atto».

«Siamo lieti di accogliere l’avvio del volo Covid tested Roma Fiumicino-New York Jfk a opera di un partner storico come American Airlines, che arriva a ridosso della stagione turistica estiva ormai prossima a dispiegare il suo potenziale – ha commentato Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma – Quello dei voli Covid tested è un progetto che è stato fortemente voluto da AdR e promosso da tutti gli stakeholder. Riteniamo infatti possa contribuire a rivitalizzare, in piena sicurezza, mercati pressoché azzerati dall’obbligatorietà della quarantena come è stato per il traffico extra Schengen, segmento strategico per lo sviluppo del trasporto aereo, dello scalo romano e del Paese».

Da Roma Fiumicino, American opera anche il volo verso Dallas-Fort Worth, offrendo ai passeggeri tre esperienze di viaggio: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin. Ad oggi questo volo non è Covid-tested.