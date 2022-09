Ambassador Program, l’elenco dei premiati dal Convention Bureau Napoli

Si è conclusa la prima edizione del Napoli Ambassador Program, organizzato dal Convention Bureau campano in partnership con il Mavv, che si è tenuto nel corso del Mediterranean Wine Art Fest presso il Complesso di San Domenico Maggiore.

«Uno degli obiettivi di Ambassador – spiega il presidente del Convention Bureau Napoli, Margherita Chiaramonte – è far guadagnare alla città, stabilmente, un ruolo di primo piano tra le grandi destinazioni europee che ospitano eventi internazionali. Per raggiungere questo obiettivo Napoli ha bisogno dei propri ambasciatori, figure di spicco della comunità accademica e scientifica, opinion leader che si confrontano in ambito internazionale e che possono candidare Napoli a ospitare appuntamenti sempre più prestigiosi».

«Dopo sette anni dalla fondazione del Convention Bureau Napoli – commenta la direttrice Giovanna Lucherini – finalmente è partito il nostro progetto Ambassador, che avrà la sua seconda edizione a marzo 2023. Con il patrocinio di Italian Knowledge Leaders e con il supporto costante di Convention Bureau Italia ed Enit siamo sicuri che l’evento crescerà di anno in anno».

Qui di seguito l’elenco dei premiati: Margherita Chiaramonte (direttore aviation business development di Gesac Spa Aeroporti Napoli e Salerno); Matteo Lorito (rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II); Andrea Ballabio (direttore del Telethon Institute of Genetics and Medicine | Tigem di Pozzuoli); Massimo Clemente (direttore dell’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Cnr); Roberto Danovaro (professore di biologia marina, ecologia e sostenibilità ambientale presso l’Università Politecnica delle Marche e past president Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine); Ciro Esposito (primario Unità Operativa Complessa e direttore Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica Università degli Studi di Napoli Federico II); Marcella Marconi (direttore Osservatorio Astronomico di Capodimonte di Inaf | Istituto Nazionale di Astrofisica); Luigi Moio (professore di enologia Dipartimento di Agraria | Università Federico II di Napoli e presidente Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino); Giorgio Ventre (direttore scientifico Apple Developer Academy, Università di Napoli Federico II).