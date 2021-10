AmaWaterways presenta le crociere fluviali per Natale e Capodanno













AmaWaterways presenta la sua offerta di crociere fluviali pensate per offrire un’esperienza di navigazione a 5 stelle, con un nuovo modo di vivere i mercatini di Natale e il Capodanno.

Per i mercatini di Natale è possibile scegliere tra quattro diversi itinerari di otto giorni lungo il Reno e il Danubio, attraversando il cuore dell’Europa. Le date tra cui scegliere sono tantissime e includono anche il Ponte dell’Immacolata.

Per il Capodanno sono invece proposte due crociere da otto giorni, con le ultime disponibilità di cabine: Sul Danubio con “Melodies of the Danube”, in partenza il 27 dicembre da Budapest e sul Reno con “Enchanting Rhine”, in partenza il 30 dicembre da Basilea.

Inoltre, sono già aperte le vendite per tutto il 2022 e il 2023, con più di 30 diversi itinerari in Europa, Africa (sui fiumi Nilo e Chobe), Asia (sul fiume Mekong) e Sudamerica, novità assoluta per il 2023.

«Con una flotta di 25 navi e più di 30 itinerari, AmaWaterways è in grado di offrire un prodotto esclusivo, che va oltre alle classiche crociere sul Danubio e sul Reno. Siamo convinti che in questo particolare periodo – commenta Manlio Olivero, presidente e ceo di Global Gsa – sia fondamentale sapersi differenziare e arrivare al cliente con proposte nuove. Ecco perché con AmaWaterways proponiamo itinerari insoliti, come le crociere a tema vino in Portogallo, le crociere a tema Impressionisti lungo la Senna, le crociere a tema Golf sul Danubio o ancora le crociere scenografiche in Provenza».