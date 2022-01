AmaWaterways lancia i pacchetti crociere con hotel e transfer













Global Gsa e AmaWaterways lanciano la nuova formula delle crociere pacchetto, che include gratuitamente nella quota crociera anche la prima notte in hotel a quattro stelle, i transfer privati e la cancellazione gratuita.

Le tariffe, in promozione fino a fine gennaio, comprendono una notte in hotel a 4 stelle, transfer privato al porto, sette notti in cabina doppia con splendida vista sul fiume, pranzi e cene à la carte con bevande incluse, intrattenimento a bordo e wifi gratuito. E ancora, tutte le escursioni condotte da guide esperte, tasse portuali, nessuna quota di iscrizione e possibilità di cancellare gratuitamente fino a due giorni prima della partenza.

«Abbiamo voluto confezionare un prodotto in grado di supportare il trade in questo particolare periodo – commenta Manlio Olivero, president & ceo di Global Gsa – Offrendo un servizio di altissimo livello, con una vera formula all inclusive e con la massima flessibilità in caso di annullamento, anche all’ultimo minuto».

Tra i tanti itinerari proposti, più di 30 in Europa, troviamo la crociera Olanda & Belgio, tra degustazioni di waffle e cioccolato, in partenza il 25 giugno da Amsterdam e un suggestivo itinerario tra i colori e i profumi della Provenza, con imbarco da Arles il 18 Agosto.

Fino alle crociere a tema vino in Portogallo e agli itinerari d’arte lungo la Senna; a cui si affiancano le crociere in Africa e in Asia.