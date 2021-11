AmaWaterways e Global Gsa lanciano il prodotto Cruise & Golf













Esordio delle crociere fluviali dedicate al golf: è l’innovativa offerta lanciata sul mercato italiano da Gdsm Global Gsa e AmaWaterways. Si tratta di una nuova esclusiva linea di crociere fluviali con accesso ai migliori campi da golf d’Europa e un programma concierge di alto livello.

Nel dettaglio la programmazione prevede un itinerario lungo il Danubio da 7 a 12 notti, che consente di accedere a 5 campi da Golf da sogno, ognuno con caratteristiche uniche: Albatross Golf Club in Repubblica Ceca, Quellness Golf Resort in Germania, Diamond Country Club in Austria, Penati Country Club in Slovacchia e Pannonia Country Club in Ungheria.

Il servizio include il transfer privato in auto di lusso dalla nave al campo da Golf e un pacchetto Golf con club care.

AmaWaterways dedica alle crociere Golf la nave più innovativa del settore: AmaMagna, varata nel 2019 e in grado di offrire un’esperienza di navigazione senza eguali. A bordo troviamo cabine con doppio balcone e suite ancora più spaziose, cinque bar, quattro ristoranti, un zen wellness studio con sala massaggi e sala spinning all’aperto, un salone di bellezza, una sala cinema e una piscina esterna con idromassaggio.

Le tariffe sono tutto incluso, ovvero pasti e bevande con servizio à la carte, tutte le escursioni con una scelta di 3-4 diverse attività giornaliere, intrattenimento, wi-fi illimitato, tasse portuali e pacchetto Concierge Golf Program.

«Siamo orgogliosi di presentare un prodotto di questo livello, che si inserisce in un’offerta di crociere estremamente ricca e diversificata – commenta Manlio Olivero, presidente & ceo di Global Gsa – con 25 navi e più di 30 itinerari in Europa, Africa (sui fiumi Nilo e Chobe), Asia (sul fiume Mekong) e Sud America (novità per il 2023)».