Amadeus, taxi in 1.000 città con Cytric per i business traveller

Prenotare taxi e transfer privati in più di 1.000 città nel mondo con l’app mobile di Cytric. Grazie alla nuova partnership di Amadeus con Karhoo, i business traveller potranno utilizzare l’applicazione Cytric Travel & Expense con le migliori soluzioni di mobilità cittadina.

Gli utenti potranno prenotare corse in anticipo avendo a disposizione l’offerta di centinaia di flotte di taxi e aziende private di transfer. Inoltre, i business traveller potranno confrontare i prezzi, la categoria dei veicoli (elettrici, ibridi, etc) e il tempo di attesa stimato per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tutti plus che permetteranno alle aziende di ridurre i costi e fornire un miglior servizio ai dipendenti in viaggio. Un prossimo aggiornamento consentirà anche di collegare le ricevute generate automaticamente per la nota spesa.

«Vogliamo che in nostri clienti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano. Questa partnership con Karhoo ci porta davvero a un livello avanzato quando si tratta di fornire una reale esperienza end-to-end per i business traveller», Vasken Tokatlian, vice president partnerships and alliances Amadeus Cytric Solutions.