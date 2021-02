Amadeus porta in agenzia i contenuti Ndc di American Airlines













American Airlines e Amadeus hanno rinnovato l’accordo di distribuzione che include il contenuto per New Distribution Capability (Ndc) di American Airlines che nei prossimi mesi sarà disponibile a livello globale su Amadeus Travel Platform.

Secondo la nota congiunta delle due aziende, questo nuovo contenuto consentirà agli agenti di viaggi di acquistare un’offerta Main Plus, che include un posto in cabina principale extra o preferenziale insieme a un bagaglio registrato gratuito aggiuntivo e privilegi di imbarco del Gruppo 5. La nuova funzionalità sarà disponibile per tutte le agenzie abilitate Ndc che prenotino qualsiasi volo operato da American.

«Questo risultato segna per noi l’inizio di un nuovo modo di interagire con i nostri clienti. Grazie all’implementazione di questa nuova tecnologia, siamo in grado di creare offerte di viaggio e servizi più personalizzati per i nostri passeggeri – ha affermato Neil Geurin, managing director di digital and distribution American Airlines – Non vediamo l’ora di lavorare con la rete globale di Amadeus e introdurre al mercato questa nuova funzionalità di distribuzione di viaggi».

Per Francesca Benati, senior vp Online Travel Companies, Wemea, managing director Italy «sebbene il settore dei viaggi sia stato messo a dura prova negli ultimi mesi e con nuove sfide all’orizzonte, oggi posiamo una pietra miliare nel percorso Ndc continuando a lavorare per aumentare il numero di compagnie aeree disponibili in Amadeus».

«Ndc rappresenta un nuovo strumento per una migliore distribuzione del contenuto Air, e arriva sul mercato esattamente nel momento in cui il nostro settore ne ha più bisogno, aiutando così a guidarne la ripresa – rimarca Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia – Il contenuto è fondamentale e farà la differenza nel futuro dei viaggi, e grazie ad American Airlines siamo in grado di offrire una maggiore scelta in Amadeus Travel Platform alle nostre agenzie e tour operators, affinché possano proporre nuove esperienze di viaggio ai loro clienti».