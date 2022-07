Amadeus, patto con Microsoft sui viaggi d’affari













Acquisizione clienti di grande effetto per Amadeus: il suo prodotto Cytric Solutions è stato scelto dalla Microsoft per i viaggi d’affari dei suoi dipendenti.

Cytric by Amadeus consentirà ai dipendenti Microsoft di pianificare, prenotare e modificare i propri viaggi offrendo un’esperienza molto più interattiva, intuitiva e senza interruzioni. Nella prima fase, Microsoft distribuirà le soluzioni Cytric a un gruppo selezionato di dipendenti. Questa fase iniziale prevede il lancio di Cytric Easy e l’integrazione di Cytric Travel in Microsoft 365, consentendo agli utenti di pianificare viaggi e condividere i dettagli di viaggio con i colleghi senza mai uscire dalle varie applicazioni quotidiane, come Microsoft Office o Microsoft Teams.

Microsoft, una delle principali software company a livello mondiale, sta portando avanti un ambizioso processo di trasformazione digitale all’interno della propria divisione corporate travel per offrire ai dipendenti un’esperienza di viaggio più ricca e intuitiva. Per Microsoft, la scelta di uno strumento flessibile, in grado di adattarsi alle global travel policy, tra cui la ben nota attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità, è stata decisiva.

«Microsoft e Amadeus hanno una vision e un forte commitment per offrire le soluzioni migliori per il settore dei viaggi e non solo – ha evidenziato Rudy Daniello, executive vice president di Amadeus Cytric Solutions – Siamo focalizzati sulla ricerca continua di innovazioni in grado di supportare Microsoft e crediamo che Cytric by Amadeus possa superare i confini di ciò che il settore del corporate travel ha visto fino a questo momento. È un’opportunità estremamente stimolante per noi, che confermiamo il nostro impegno nell’innovazione tecnologica dei viaggi per migliorare l’esperienza dei viaggiatori su scala globale».

Da parte sua Eric Bailey, global travel director di Microsoft, ha commentato: «Questo traguardo pone un altro tassello indispensabile per integrare la tecnologia nel sistema di prenotazione dei viaggi e nell’esperienza a destinazione. Vogliamo semplificare ogni aspetto dei viaggi d’affari per i nostri dipendenti e Cytric lo fa grazie alla sua esperienza utente intuitiva. Abbiamo una partnership in corso con Amadeus e una vision comune, come parte di una collaborazione più ampia, per ridefinire il corporate travel. Siamo soddisfatti del fatto che anche i nostri dipendenti beneficeranno di questa vision e di questa esperienza.»

Grazie alla partnership strategica globale annunciata nel 2021, che sfrutterà la tecnologia cloud per innovare ed esplorare nuovi prodotti e soluzioni e creare esperienze di viaggio più agevoli in futuro, le aziende continueranno ora a lavorare insieme in virtù di un accordo pluriennale e globale.