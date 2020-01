Amadeus, nuovo accordo di distribuzione con Air India

Amadeus e Air India hanno siglato un accordo che segna l’entrata di Air India in Amadeus Selling Platform, consentendo quindi di accedere alla comunità di agenti di viaggi più grande ed eterogenea del mondo. Gli operatori indiani avranno accesso esclusivamente a tutti i contenuti internazionali della compagnia aerea, mentre quelli di tutto il mondo potranno prenotare i contenuti locali e internazionali di Air India.

«Siamo lieti di poter lavorare ancora una volta con Air India e di avere un ruolo positivo nella strategia di crescita della compagnia aerea: Amadeus darà la possibilità ad Air India di innovare, sperimentare e collaborare per ideare nuovi prodotti che rappresenteranno un valore aggiunto per i clienti e che creeranno opportunità di upselling o cross-selling. Siamo altresì soddisfatti di poter fornire alle adv italiane tutto il contenuto di questo vettore», ha affermato Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia.

Amadeus ha firmato diversi accordi strategici in India negli ultimi mesi: Air India è l’ultima di una lunga lista di altre compagnie aeree, come Spice Jet e Vistara; inoltre, sia Indigo che Go Air hanno sottoscritto degli accordi per una fornitura IT con Navitaire, una società Amadeus.

Tutto questo si va ad aggiungere alle partnership strategiche che Amadeus ha siglato con alcuni dei più importanti operatori di viaggi in India, quali MakeMyTrip, Goibibo, Yatra e PayTM, e con alcuni tra i principali gruppi di hotel e aggregatori del Paese, quali Oberoi, Taj, ITC Hotels e The Leela Palaces. Per quanto riguarda le tecnologie IT degli aeroporti, sia l’Aeroporto Internazionale Indira Gandhi che l’Aeroporto Internazionale Rajiv Gandhi utilizzano tecnologie Amadeus.