Amadeus-Microsoft, la nuova era dei viaggi d’affari













Amadeus e Microsoft insieme per ridefinire i viaggi aziendali. Come? Con Cytric Easy, grazie all’integrazione di Microsoft 365 con il tool di prenotazione e gestione delle note spese online del gds Cytric Travel & Expense.

Gli utenti potranno pianificare i viaggi e condividerne i dettagli con i colleghi senza mai lasciare le rispettive applicazioni di tutti i giorni, come Microsoft Outlook o Teams. Prenotare un viaggio d’affari sarà dunque più veloce e anche più semplice.

Prossimamente, quindi, negli inviti del calendario di Outlook compariranno i dati utili prima di iniziare il processo di ricerca. I risultati poi mostreranno le opzioni consigliate e verrà evidenziata la scelta più breve, la più economica e anche la più ecologica.

Teams invierà agli utenti suggerimenti per poter visualizzare le ricevute non assegnate, completare le note spese e archiviarle per tempo. Tutto questo sarà possibile grazie a Microsoft Single Sign-On per accedere a qualsiasi necessità di viaggio e di spesa nell’ecosistema lavorativo.

«Quest’anno, lavorando con Microsoft, il nostro impegno è stato quello di rinnovare i viaggi aziendali. Con Cytric ora integrato in Microsoft 365 passare da un’applicazione all’altra diventerà un ricordo, migliorando la produttività e facilitando la compliance con le policy di viaggio e di spesa. Inoltre, questa collaborazione semplifica processi obsoleti da decenni che hanno un impatto sui reparti finance, procurement e travel», dichiara Rudy Daniello, executive vice president di Amadeus Cytric Solutions.

«La possibilità di prenotare biglietti aerei o gestire le spese di viaggio senza lasciare le applicazioni quotidiane contribuirà a rendere il processo più fluido per gli utenti, rendendo il viaggio più facile ed eliminando alcune delle consuete difficoltà di prenotazione», afferma Eric Bailey, global travel director di Microsoft.