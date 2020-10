Amadeus, il chatbot Amanda debutta nelle agenzie italiane

Arriva anche in Italia Amanda, la prima interfaccia in grado di offrire aiuto in tempo reale a tutti gli utenti Amadeus Selling Platform Connect.

Si tratta di un chatbot, basato sull’intelligenza artificiale, che può risolvere dubbi e rispondere alle domande durante il lavoro quotidiano dell’agente di viaggi, in quanto integrata all’interno della piattaforma di prenotazioni Amadeus.

Amanda si attiva automaticamente quando viene effettuato il primo login e viene visualizzata in fondo a destra, dalla pagina principale. Il suo obiettivo – attualmente è in grado di comunicare in italiano, inglese, francese, cinese tradizionale, cinese semplificato, tedesco, spagnolo e portoghese – è quello di ottimizzare e migliorare i processi dell’agente e, quando non saprà rispondere, lo indirizzerà ad Amadeus Service Hub, la repository di tutti i documenti funzionali e manuali di utilizzo.

Il servizio chatbot Amanda è gratuito e accessibile tramite qualsiasi dispositivo mobile. Amanda può rispondere agli utenti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno tramite Amadeus Selling Platform Connect.

Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, commenta: «Un servizio semplice, immediato, multilingua e gratuito, che si pone come obiettivo quello di migliorare la user experience dei nostri clienti, perchè fornisce agli agenti risposte in tempo reale a quesiti sull’utilizzo della piattaforma Amadeus. Siamo entusiasti di accogliere Amanda nel nostro team Italia. Ovviamente, il chatbot non vuole essere un’alternativa all’operatore del servizio clienti, bensì un supporto di primo livello per velocizzare e semplificare l’operatività degli adv».