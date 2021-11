Amadeus e Delta Air Lines rinnovano l’accordo di distribuzione













Amadeus e Delta Air Lines hanno annunciato un nuovo accordo di distribuzione globale, che fornisce ai viaggiatori una gamma completa di opzioni grazie alla Amadeus Travel Platform.

Con questa rinnovata partnership in materia di distribuzione a valore, le agenzie di viaggi Amadeus avranno accesso all’intera gamma di prodotti di Delta, grazie a un display ottimizzato per lo shopping che fornisce opzioni di prodotto ampliate su tutti i voli, compresi strumenti e servizi ancillari. Questo amplia la scelta per il cliente e permette alla compagnia aerea e alle sue agenzie di viaggi partner di offrire più contenuti rilevanti per i viaggiatori.

«Facciamo i complimenti ad Amadeus per il suo impegno nel campo dell’innovazione. Allineare l’ecosistema della distribuzione dei viaggi con la creazione di valore e i miglioramenti della visualizzazione degli acquisti andrà a beneficio di tutti i clienti nei canali di preferenza – ha dichiarato Jeff Lobl, managing director of global distribution, Delta Air Lines – Questo accordo completa la fase di cambiamento dei rapporti di distribuzione di Delta mentre collaboriamo per migliorare l’esperienza del cliente nei nostri canali indiretti».

Per Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, «continuare questa collaborazione con Delta consoliderà ulteriormente la nostra partnership di lunga durata. Insieme stiamo lavorando per modernizzare l’esperienza di acquisto e creando più valore per gli agenti di viaggio e i passeggeri attraverso avanzate soluzioni di distribuzione Amadeus».

Amadeus Travel Platform offre un’ ampia gamma di contenuti su più canali, in modo che agenti di viaggi e clienti possano vendere, acquistare e fornire assistenza ai diversi prodotti di Delta con facilità attraverso una serie di soluzioni front-end, tra cui Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Web Services e Cytric self-booking ed expense.

