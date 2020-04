Amadeus, aumento di capitale di 1,5 miliardi per affrontare l’emergenza

Un aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro per Amadeus così da poter affrontare l’emergenza legata alla diffusione di Covid-19. La società ha annunciato, infatti, di aver emesso 19.230.769 nuove azioni al prezzo di 39 euro (per un valore di 750 milioni di euro circa) e altri 750 milioni in obbligazioni convertibili senior, con un prezzo singolo di 100mila euro e una cedola dell’1,5%.

In questo modo Amadeus porta la sua liquidità a circa 4 miliardi di euro, una somma che secondo i vertici dovrebbe garantire alla società di resistere in questo periodo di crisi supportando la sua strategia lungo termine di crescita.

L’intervento fa parte di un programma generale che dovrebbe quindi consentire all’azienda di affrontare anche le prospettive più ardue basate anche sulle stime, riviste al ribasso, delle ultime proiezioni di Iata legate ai viaggi aerei.