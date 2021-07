Amadeus, accordo con Qantas sulle tariffe Ndc per le agenzie













Amadeus ha iniziato a erogare il contenuto Ndc di Qantas agli agenti di viaggi pilota per testare la prenotazione e l’assistenza attraverso Amadeus Travel Platform. Le adv selezionate, infatti, possono acquistare, prenotare e pagare le offerte Ndc (nuovo protocollo di Iata per la distribuzione delle tariffe aeree e i servizi ancillari) provenienti dalla Qantas Distribution Platform (Qdp). Ciò include servizi accessori non disponibili su altre piattaforme, proposte tariffarie speciali e servizi post-prenotazione completamente integrati, come la cancellazione e il rimborso di una prenotazione Ndc.

Amadeus Travel Platform è una piattaforma tecnologica basata su sistemi aperti e rappresenta la struttura di diverse soluzioni front-end, tra cui Amadeus Selling Platform Connect e Amadeus Travel Api.

«La partnership con Qantas è una collaborazione consolidata negli anni e questo traguardo rappresenta un ulteriore step nel garantire continuità del nostro lavoro sulle funzionalità moderne di distribuzione. Siamo entusiasti di fare questo passo insieme a Qantas. Vogliamo continuare a essere leader del settore offrendo performance, scalabilità e copertura di mercato di cui compagnie aeree agenti di viaggio hanno bisogno, mentre l’industria turistica si riprende», afferma Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia.

Per Igor Kwiatkowski, executive manager, Global Sales & Distribution di Qantas: «Questo è un incredibile passo avanti nella partnership con Amadeus e costituisce un altro traguardo del nostro programma Ndc. Al termine di questa fase pilota, un numero maggiore di agenzie partner avrà accesso a contenuti più ricchi attraverso la piattaforma di distribuzione Qantas per offrire un’esperienza più personalizzata ai nostri clienti in comune».

Si tratta di un capitolo significativo nella partnership a lungo termine tra Amadeus e Qantas. Nel 2018, la compagnia aerea ha aderito al programma Ndc [X] di Amadeus per rendere disponibile il contenuto Ndc in Amadeus Travel Platform tramite la Qantas Distribution Platform. Da allora le due società hanno lavorato a fianco a fianco per renderlo una realtà e per portare i vantaggi di Ndc nella rete globale Amadeus.

Già in queste settimane vengono effettuate prenotazioni pilota Ndc con Qantas a titolo di test in Amadeus Travel Platform da parte di un gruppo selezionato di agenzie di viaggi e presto il servizio verrà esteso.