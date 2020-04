Alto Adige da vivere nel webinar del 13 maggio

Immergersi nel profondo nord dell’Italia, lasciarsi trasportare in una piccola provincia piena di contrasti affascinanti. Questo e tanto altro sarà “Alto Adige da vivere”, il webinar gratuito e interattivo organizzato dalla società di promozione turistica Idm Alto Adige.

L’appuntamento con la formazione è per mercoledì 13 maggio alle ore 11.30 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Il seminario, condotto da Lorena Ruaz – responsabile di mercato per operatori turistici dall’Italia, Germania, Austria, Svizzera e Mice – presenterà un luogo leggendario, dove la bellezza delle imponenti cime dolomitiche, patrimonio mondiale dell’Unesco, si accompagna al sapore mediterraneo delle colline coltivate a vite.

Nel webinar gli agenti di viaggi scopriranno luoghi, itinerari e idee per vacanze all’insegna della natura in un’Italia inaspettata, un luogo dove si incontrano tre lingue e culture in un mix unico di sapori.

Idm Alto Adige si rivolge alle agenzie con l’obiettivo di promuovere la montagna come destinazione di un turismo salutare e sostenibile, tra scenari spettacolari e il contesto che caratterizza questa particolare terra, punto d’incontro di lingue, culture e tradizioni enogastronomiche. La società si propone come valido aiuto e punto d’appoggio per agenzie di viaggi e operatori turistici interessati a proporre una vacanza in Alto Adige.

Il primo webinar del 13 maggio – cui seguirà un secondo appuntamento a giugno – presenterà le particolarità della zona, concentrandosi soprattutto sulle attività estive e autunnali che si possono svolgere all’aria aperta nella natura incontaminata. Inoltre.

Ci sarà un focus sulle tipologie di strutture di soggiorno, soprattutto i particolarissimi soggiorni nei masi. Idm Alto Adige illustrerà inoltre i servizi offerti: dalla ricerca di strutture d’alloggio all’elaborazione di programmi e fornitura di contatti locali.

Sarà l’occasione per scoprire anche la cultura e i costumi locali, la cucina con i suoi prodotti tipici e gli eventi gastronomici, la natura nella versione più pura tra parchi naturali, Dolomiti e malghe, e le attività sul territorio, dalla camminata accessibile a tutta la famiglia agli avventurosi enduro mtb trail.

Non mancheranno gli highlight delle varie zone, spaziando dalle Tre Cime a est e il re delle Alpi Orientali, l’Ortles a ovest; e ancora, tanti suggerimenti su mete meno conosciute e novità da proporre ai clienti.