Riapre l’Alto Adige, tutte le misure per il turismo

L’8 maggio scorso l’Alto Adige ha approvato dopo una lunga riunione – e dopo un’attenta analisi degli ultimi dati della Asl – la legge provinciale che regolamenta le misure di contenimento della diffusione del coronavirus (virus Sars-Cov-2) nella fase di ripresa delle attività che introduce anche importanti novità per gli operatori legati al settore del turismo della provincia di Bolzano.

Sono sempre più rassicuranti i numeri relativi all’attuale situazione legata alla diffusione del Covid-19 sul territorio, registrando sempre più guariti e un numero sempre più esiguo – e in certi casi nullo – di contagi e di decessi.

L’Alto Adige ha deciso di disegnare una roadmap concreta per la Fase 2, innanzitutto perché vogliamo assumere responsabilità – dichiara il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher – Autonomia non significa godere di privilegi, bensì assumersi la responsabilità di amministrare e gestire al meglio un territorio. Responsabilità significa mettere la salute e la sicurezza al primo posto e tenere conto delle esigenze economiche e sociali della nostra popolazione».

LA LEGGE PROVINCIALE. Le misure contenute nella legge prevedono la riapertura il 25 maggio delle numerose e diverse strutture ricettive presenti sul territorio, con un ulteriore rafforzamento di tutti i processi e standard di igienizzazione e sanificazione che, da sempre, gli operatori altoatesini del settore mettono in atto e che sono ben riconosciute in Italia e nel resto del mondo.

In particolare, dal 9 maggio hanno riaperto le strutture legate al commercio al dettaglio, dall’11 maggio bar, ristoranti e gelaterie, servizi alla persona, musei e biblioteche e il 25 maggio riapriranno le strutture ricettive e gli impianti di risalita.

Le misure più importanti che dovranno essere adottate a livello turistico per assicurare la maggior sicurezza dell’ospite si vanno ad aggiungere alle misure generali che prevedono il distanziamento, l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie, il divieto di creare assembramenti, la disinfezione delle mani e la regolamentazione degli accessi negli spazi pubblici.

«Gli ultimi mesi hanno cambiato radicalmente le nostre vite ed è probabile che la situazione di emergenza continui a influenzare le nostre abitudini e la quotidianità – commenta Erwin Hinteregger, direttore generale di Idm Alto Adige – Vogliamo continuare con forza ancora maggiore a sviluppare un’offerta turistica che metta la persona al centro di tutto. Abbiamo cercato di evitare che si interrompesse il dialogo diretto con i nostri ospiti e ora guardiamo fiduciosi in avanti. Siamo di nuovo pronti per far vivere, in sicurezza, un’esperienza unica tra le bellezze del nostro territorio».

LE MISURE PER IL TURISMO. La legge approvata include le seguenti misure per la protezione degli ospiti e del pubblico: