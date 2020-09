Alpitour, stop ai viaggi extra-Ue anche a ottobre

Stop alle pratiche per le destinazioni extra-Ue anche a ottobre per il Gruppo Alpitour, che ha comunicato alle agenzie di viaggi le nuove condizioni – valevoli anche per settembre come precedentemente annunciato – di tutte e tre le SpA del reparto tour operating: Alpitour, Eden Viaggi e Press & Swan.

“Per le prenotazioni con partenza nel mese di ottobre 2020 verso destinazioni al di fuori dell’Unione europea – si legge nella lettera del Gruppo torinese – Alpitour procederà all’annullamento di tutte le suddette prenotazioni, offrendo le seguenti opportunità: per le richieste di modifica data partenza e/o destinazione con le seguenti caratteristiche: partenze interessate dal 1° al 31 ottobre 2020; nuove prenotazioni dal 1° settembre al 31 ottobre 2020; nuova data partenza entro il 30 aprile 2021; tipologia di prodotto: tutte le prenotazioni di tutti i brand di Alpitour SpA, ci sarà una scontistica di 100 euro a pratica su prenotazioni montagna; 150 euro a pratica su prenotazioni di medio raggio (Canarie, Capo Verde ed Egitto); 200 euro a pratica su prenotazioni di lungo raggio con volo charter”.

L’iniziativa è valida per le prenotazioni con pacchetti a tariffa individuale commissionabile comprensive di volo speciale charter, minimo due persone e sette notti di soggiorno (a eccezione delle prenotazioni “montagna” per le quali sono valide tutte le tipologie di vendita a tariffa individuale commissionabile e minimo due persone), cumulabile con le promozioni previste da catalogo ma non con eventuali iniziative extra presenti o future o con l’eventuale maggiorazione già prevista per i possessori di voucher.

Previsto, eventualmente, anche il rimborso totale delle somme già versate. “Per tutte le restanti prenotazioni e partenze di clienti non riconducibili al primo punto – scrive l’azienda – faranno fede le normali condizioni previste da contratto”.

Infine, la nuova iniziativa Ripartiamo Winter 2020-21, che racchiude in un’unica soluzione i valori delle iniziative Ripartiamo e Alpitour è con te, e riconferma la fruibilità del voucher su tutte le SpA del Gruppo, trasversalmente e senza vincoli.

Per i possessori di voucher del Gruppo, per le prenotazioni confermate dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per partenze fino al 30 aprile 2021, sarà valida la seguente iniziativa: sconto di 100 euro a pratica sulle destinazioni Italia Mare e Montagna (qualsiasi tipologia di vendita a tariffa individuale commissionabile) per minimo due persone; sconto di 150 euro a pratica sulle destinazioni medio raggio (Canarie, Capo Verde, Egitto) con pacchetto con volo charter a tariffa individuale commissionabile per minimo due persone e sette giorni di soggiorno; sconto di 200 euro a pratica sulle destinazioni lungo raggio con pacchetto con volo charter a tariffa individuale commissionabile per minimo due persone e sette giorni di soggiorno.

L’iniziativa è cumulabile con le promozioni previste da catalogo ma non con eventuali iniziative extra presenti o future.