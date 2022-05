Alpitour spinge sulle adv con fam trip e over commission













Non solo spot televisivi e azioni consumer. Alpitour World spinge forte anche sul trade. Due direttrici parallele con un obiettivo comune: tornare ai numeri del 2019 e, anzi, ampliare la quota di mercato del turismo organizzato. Più incentivi e chance di business è ciò che il Gruppo mette sul piatto della distribuzione.

“Le agenzie – sottolinea Alpi in una nota – potranno accrescere le occasioni di guadagno attraverso iniziative dedicate ai prodotti Specialties (Turisanda, Presstour e Made), alle proposte edenviaggi, alle soluzioni Italia e alle vendite su un bouquet di destinazioni europee (Spagna e Grecia in primis), a cui si aggiunge anche il Madagascar”.

Al via, nel frattempo, un ampio programma di eventi in programma tra giugno e luglio che vedrà la partecipazione di una selezione di adv alle serate degli European Song Contest al Pala Alpitour, party serali dedicati ai villaggi Alpitour e fam trip in Italia, Grecia, Spagna, Egitto, Maldive e Islanda.

«Le azioni che abbiamo programmato per il trimestre maggio-luglio fanno leva sul continuo coinvolgimento delle agenzie in un momento di ripresa del mercato e di una progressiva riapertura delle principali destinazioni outgoing», sottolinea Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating.

E aggiunge: «Le proposte di remunerazione incrementale, previste dal contratto One 2021/22, sia in termini di extra commission (e quindi garantite), sia di over commission (previste a obiettivo), aiuteranno i nostri migliori partner distributivi a focalizzare la propria attività sui nostri prodotti, così come avvenuto nel corso dei primi due trimestri».

«Crediamo molto che questa fase delicata della stagione estiva – conclude Seghi – necessiti ancora del massimo supporto da parte del nostro Gruppo, come dimostrano i grandi investimenti che abbiamo deciso di sostenere».