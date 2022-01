Alpitour spinge sugli Usa con la campagna “It’s time for New York City”













Si è conclusa la prima fase della campagna commerciale “It’s time for New York City”, che ha visto riuniti il brand Turisanda, la compagnia aerea Neos e Nyc & Company, l’organizzazione ufficiale di destination marketing della città di New York, per promuovere il turismo della metropoli americana nelle principali città italiane.

Partita il 20 dicembre, la campagna di comunicazione si è conclusa il 18 gennaio, dopo un mese di affissioni con oltre 1.310 posizionamenti pubblicitari nelle metropolitane e sui mezzi di trasporto di Milano, Mestre, Roma e Napoli.

L’iniziativa è stata voluta dal Gruppo Alpitour per sostenere le prenotazioni verso New York, meta intramontabile per il turismo internazionale. L’operazione è stata finalizzata grazie alla collaborazione tra Turisanda, brand dei viaggi tailor made ed esclusivi, la compagnia aerea Neos, che collega Milano a New York con due voli settimanali diretti e operati con Boeing 787 Dreamliner, e Nyc & Company.

Attraverso una campagna integrata “out of home” e online è stato promosso un pacchetto volo + tre notti con tariffe speciali per incentivare le persone a partire prenotando nelle migliori agenzie di viaggi e sul sito Turisanda. Nelle scorse settimane, anche il team di DonnAvventura ha volato verso Nyc.

In programma nei prossimi mesi nuove iniziative e investimenti “out of home”, digital e social a cui il Gruppo Alpitour sta lavorando in sinergia con Nyc & Company: l’obiettivo è continuare a portare messaggi positivi alle persone e traffico alle agenzie, sostenendo i viaggi nazionali e internazionali in linea con il piano di comunicazione annunciato dal progetto Trevolution.