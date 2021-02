Alpitour riparte con quattro iniziative commerciali













Spinta sulla ripresa per il Gruppo Alpitour che, forte della nuova organizzazione, cala un poker di iniziative commerciali valide da qui al prossimo 30 aprile. L’obiettivo, spiega la divisione di t.o. guidata da Pier Ezhaya, è “favorire le vendite nei prossimi mesi, nonostante i flussi turistici non siano ancora ripresi, generare marginalità e sostenere la cassa della distribuzione, offrire flessibilità e tutele ai clienti, oltre a incentivare la conversione dei voucher in nuove prenotazioni”.

Vediamole una per una:

1. Ripartiamo. Rivolta alle agenzie di viaggi, sospende l’acconto alla conferma delle pratiche per tutte le partenze fino al 31 ottobre, con la possibilità di saldare, in un’unica soluzione, l’importo della pratica pochi giorni prima della partenza. In aggiunta, per incentivare la conversione dei voucher, è previsto uno sconto in scaglioni crescenti fino a 200 euro destinato a tutte le prenotazioni effettuate con partenze fino a fine ottobre.

2. Extra-Commission. Anche questa dedicata alla distribuzione, prevede una extracommission applicata direttamente in estratto conto e conseguibile attraverso tutte le proposte, anche con volato di linea, per pacchetti di almeno 7 notti.

3. Alpitour è con te. A sostegno delle agenzie, ma indirizzata anche al cliente finale, consente di annullare la propria vacanza senza le penali previste da contratto: per tutti i pacchetti con destinazione Italia, solo soggiorno o traghetto, fino a 8 giorni prima della partenza; mentre per tutte le altre soluzioni, compreso il volato di linea su di un ampio numero di compagnie aeree partner, è possibile annullare fino a 14 giorni prima della partenza (salvo condizioni migliorative come da cataloghi).

4. Parti e Riparti. Valida sui brand Alpitour, Francorosso, Turisanda, Bravo Club, Eden Viaggi e Eden Village per prenotazioni confermate entro il 30 aprile e per partenze comprese dal 1° maggio al 17 dicembre, a esclusione della finestra temporale fra il 30 luglio e il 2 settembre. Prevede la promozione bambini su Alpitour e sugli Eden Village e il finanziamento a tasso zero. Inoltre, per chi sottoscrive un’assicurazione integrativa, si aggiunge la garanzia Bimbo free negli AlpiClub e negli Eden Village, un trolley consegnato al rientro della vacanza e il buono “Parti e Riparti” da utilizzare per future prenotazioni.

«Attraverso queste quattro iniziative vogliamo sottolineare, ancora una volta, il nostro impegno nel sostenere la distribuzione e accompagnarne le vendite in questa fase di ingresso alla stagione estiva 2021 – dichiara Alessandro Seghi,direttore commerciale divisione tour operating Gruppo Alpitour – Le agevolazioni e le promozioni, che dureranno un intero trimestre, abbracceranno molte delle aree critiche su cui le agenzie sono costrette a confrontarsi e riteniamo che possano rappresentare un mix eterogeneo ed efficace di opportunità».