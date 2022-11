Alpitour rinnova il contratto One e mappa le agenzie

Arriva il nuovo contratto commerciale di Alpitour per le agenzie di viaggi per l’esercizio 2002-2023: tra le novità più importanti spicca l’obbligatoria dell’iscrizione a AdvOverview, il database di Astoi, e la mappatura dei consulenti che collaborano con i punti vendita.

Con l’avvio di novembre, quindi, la divisione tour operating di Alpitour World ha comunicato alle circa 5.000 agenzie di viaggi con cui collabora le specifiche del nuovo contratto One: “stesso nome, stessa impostazione e logica di semplificazione, che andrà in continuità con quello precedente, basato su un sistema di commissioni d’uso legate ai tre pillar: Mainstream, Specialties e Seamless“, sottolinea la nota del Gruppo.

Al meccanismo base si aggiungono ulteriori sistemi di incentivazione trimestrali finalizzati a convogliare l’attenzione delle adv su specifici obiettivi, remunerati con over commission, liquidate anch’esse trimestralmente. Come già previsto dal contratto precedente, l’assegnazione delle commissioni d’uso è prevalentemente legata ai risultati raggiunti dall’agenzia nel corso dell’anno pre-pandemico, salvo che non ci siano state performance superiori nel corso dell’ultimo anno. In questo ultimo caso, infatti, sarebbero queste ultime performance a determinare l’ingresso nella specifica fascia commissionale. Un altro elemento che incide sul livello commissionale è il network a cui l’agenzia di viaggi è affiliata.

Le principali novità di One, come già detto, sono due. La prima attiene alla richiesta di fornire la lista degli eventuali consulenti (o affini) contrattualizzati dai titolari di agenzie di viaggi per vendere anche i prodotti di Alpitour World: una necessità utile a mappare le società con cui il Gruppo lavora quotidianamente.

La seconda prevede l’iscrizione dell’agenzia ad Adv Overview di Astoi Confindustria Viaggi entro la fine del mese di marzo 2023. Entro tale data l’agenzia dovrà aver consegnato tutti i documenti richiesti e aver ricevuto conferma della loro regolarità. Alpitour ritiene infatti centrale il progetto lanciato dall’associazione di categoria, “finalizzato a individuare le realtà agenziali dotate di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa italiana per lavorare nel pieno della legalità, anche a tutela dei clienti”.

«Proseguiamo sulla strada della selettività dei partner distributivi e delle incentivazioni rivolte al trade – afferma Alessandro Seghi, direttore commerciale tour operating Alpitour – Un approccio commerciale che si associa a una vasta programmazione di prodotto su tutte le destinazioni più vendute, agli sviluppi dell’omnicanalità e ai piani di loyalty per agenzie di viaggi e clienti. L’opportunità fornita da Adv-Overview di Astoi sarà funzionale all’individuazione delle realtà agenziali con cui proseguire un proficuo e sicuro percorso di collaborazione rispetto a quelle che, in deroga alla legge, non sono in grado di assicurare le necessarie garanzie al cliente finale».